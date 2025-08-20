Crvenoj zvezdi se ovo nije desilo devet godina, Pafos ugasio pakao Marakane

Crvena zvezda čak devet godina nije bila poražena na domaćem terenu u evropskim kvalifikacijama, ali taj niz je u utorak prekinuo Pafos.

Bili su bolji Kiprani od veoma loše Zvezde, koja je na kraju uspela da ostane u igri golom Bruna Duartea. Pobeda Pafosa od 2:1 daje im veliku prednost pred revanš, ali ne bi bilo čudo da Zvezda na kraju prođe u Ligu šampiona. Za to će joj biti potreban Rade Krunić, ali i Marko Arnautović, te Nemanja Radonjić, koji su zbog suspenzije ili povrede propustili prvi duel. Pre Pafosa, Zvezdu je poslednji put na Marakani pobedio Ludogorec u sezoni 2016/17. Te noći na