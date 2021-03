Lajčak sa predstavnicima stranaka u Prištini: Dijalog u interesu svih građana

Kurir pre 3 sata

Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je danas, posle razgovora s predstavnicima političkih stranaka na Kosovu, da je taj dijalog u interesu svih građana i da je srećan što su oni posvećeni rešavanju tog pitanja.

On je na svom Tviteru uz post dodao i fotografije sa sastanaka koje je održao s liderima i predstavnicima Srpske liste, Demokratskog saveza Kosova, Demokratske partije Kosova i Alijanse za budućnost Kosova. With the leaders of Kosovo’s political parties, I spoke about the need to support the Dialogue. This is in the interest of all citizens of Kosovo. And I’m happy that they are committed. pic.twitter.com/AVkfNGUhdv — Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) March 2, 2021