Nastavlja se ponovljeno suđenje za pokušaj ubistva Beka

U Višem sudu u Beogradu danas treba da se nastavi suđenje Aleksandru Zdravkoviću optuženom za pokušaj ubistva biznismena Milana Beka u novembru 2014. godine ispred njegove kuće na Senjaku.

Na današnji pretres pozvan je da svedoči Beko, koji ima status oštećenog. On je tokom svedočenja na prvom suđenju rekao da bi Zdravković mogao da bude napadač koji je pucao na njega, ali to nije mogao da tvrdi sa sigurnošću. Zdravković je negirao otužbe da je sa NN licem pokušao da ubije Beka, kao i da je tom prilikom doveo u pitanje život njegovog vozača Dragana Dragaša, i to tako što je pucao u njih kada je vozač usporio kretanje vozila kako bi daljinskim