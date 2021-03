Adetokumbu i Baksima su falile samo kokice za užitak! Nestvarni Jokić ispisao istoriju, novi tripl-dabl Srbina u ubedljivoj pobedi Denvera /video/

Blic sport pre 44 minuta | P. L.

Ništa nisu mogli prema mišljenju mnogih trenutno najbolji košarkaš lige i njegovi Baksi. su porazili Milvoki sa ubedljivih 129:97 u utakmici gde je briljirao jubilarnim 50. tripl-dablom u NBA karijeri.

Srpski košarkaš je utakmicu završio sa čak 37 poena, 11 podeljenih asistencija i deset skokova. Fenomenalno je ekipa Majkla Melouna otvorila utakmicu i u prvoj četvrtini stekla prednost koja je rešila meč. Denver je već na startu utakmice imao dvocifren plus, a nakon 12 minuta košarke čak 14 poena vođstva. Baksi nisu uspeli da smanje minus do poluvremena, a u drugom delu utakmice je ona čak i rasla sve do konačnih plus 31. Denver je predvodio Jokić koji je drugi