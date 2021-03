Ovaj potez Jokića najavljuje primopredaju MVP zvanja? Srbin izlomio Adetokumba pa preko njega poentirao (video)

Večernje novosti pre 47 minuta | Novosti online

NIKOLA Jokić postao je tek deveti košarkaš u NBA koji je stigao do 50. tripl-dabla u najjačoj svetskoj košarkaškoj ligi, a samo dvojica su to uspela brže od njega.

Srbin je u trijumfu Denvera nad Milvokijem 128:97 zabeležio 37 poena, 11 asistencija i 10 skokova i tako potpuno zasenio Janisa Adetokumba, dvostrukog uzastopnog MVP lige. Grk je meč završio sa 27 poena i osam skokova. Sredinom poslednje četvrtine meča, jokić je u jednom napadu nasamario grčkog košarkaša koji je izgubio ravnotežu i malo je nedostajalo da padne, a u nastavku akcije Srbin je postigao koš. Nikola Jokic really is something else.