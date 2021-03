Detalji napada u Švedskoj: Izbodeno osmoro ljudi, napadača ranila policija (foto)

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

ŠVEDSKA policija istražuje napad nožem koji se dogodio u gradu Vetlandi na jugu zemlje u kojem je izbodeno najmanje osam osoba.

Policija navodi da je u pitanju mogući teroristički napad. Nekoliko ljudi je ranjeno, ali za sada nije prijavljen nijedan smrtni slučaj, dok je jedna osoba u pritvoru. BREAKING: At least 8 people injured, including some critically, after a “terrorist attack” in #Vetlanda in Sweden. The suspect was shot by police and can be seen neutralized in the picture below. Police are now investigating. pic.twitter.com/freNpkSPQt — Just Info (@JustInfoUS) March 3, 2021 Policija