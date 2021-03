Najtopliji dan ove nedelje: U petak posle podne stižu oblaci

Večernje novosti pre 23 minuta | Novosti online

PROLEĆNO vreme i danas i natprosečno toplo za ovo doba godine. Dan pred nama biće najtopliji ove sedmice.

Ujutro mestimično slab mraz. Tokom dana sunčano i natprosečno toplo. Vetar slab i umeren, jugozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura od -4 do 4 stepena, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Polje visokog vazdušnog pritiska iznad čitavog regiona obezbediće pretežno vedro nebo. Ipak pritisak će biti u postepenom padu i najaviti približavanje talasa vlažnog vazduha sa severoistoka Evrope. Ti oblaci do Srbije će stići u petak posle podne. Do tada bićemo pod uticajem