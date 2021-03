„Skupštinska većina politizuje jednu od najvažnijih tema“ Stanivuković sa društvneih mreža saznao za vanrednu sednicu (foto)

Blic pre 38 minuta | Vesna Popović

Umesto da sutra, na zakazanoj sednici Štaba za vanredne situacije zajedno sa direktorom Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske odlučimo šta je najbolje za naše sugrađane, skupštinska većina još jednom politizuje jednu od najvažnijih tema za naše građane zakazivanjem vanredne sednice Skupštine grada Banjaluka.

Objavio je to gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković na svom Fejsbuk profilu, piše Srpskainfo. Napomenuo je da je do sada uvek bila praksa da Štab za vanredne situacije, „uvažavajući kompetencije ljudi koji ga čine, donese odluke i preporuke u vezi epidemiološke situacije“. – Želim da istaknem da smo do sada redovno održavali sednice Štaba, poslednji put pre četiri dana. Međutim, skupštinska većina danas, u poslepodnevnim časovima, zakazuje vanrednu sednicu,