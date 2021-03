Lajčak: Vučić i Hoti znaju šta se pregovara, papir je već dogovoren

Danas pre 27 minuta | Piše: FoNet

Specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak rekao je za N1 da je glavni zaključak njegove posete da kod obe strane postoji volja da se dijalog nastavi i da je jedan od ciljeva dolaska bio da lideru Samoopredeljenja Aljbinu Kurtiju, kao budućem pregovaraču, da pune informacije o dosadašnjem procesu.

„Mislim da imamo dovoljno prostora i očekujem da će se taj prvi sastanak desiti u razumno vreme – nakon formiranja svih potrebnih institucija (u Prištini) i to bi moglo da bude sigurno pre leta“, rekao je Lajčak. On je naveo da su u dijalogu do sada dogovoreni neki delovi – tekstovi u vezi sa nestalim licima, interno raseljenima, ali i u vezi sa ekonomskom saradnjom. Na stolu je trenutno, kaže, imovina. Kad je u pitanju ZSO – od dogovorenog modela EU nije odustala.