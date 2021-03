Uhapšen osumnjičeni za teško ubistvo u Borči

N1 Info pre 55 minuta | Autor:N1 Beograd

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu brzom i efikasnom akcijom uhapsili su N.

V. (28) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo. Sumnja se da je on u noći između 3. i 4. marta ove godine u jednom stanu u Borči pretukao muškarca (29), koji je od zadobijenih povreda preminuo, a potom njegovo telo izneo i ostavio u obližnjem žbunju, saopšteno je iz MUP. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.