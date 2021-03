Popovica i Paragovo bez vode od 15 do 17, deo Bulevara Jovana Dučića do 14 časova

RTV pre 7 minuta | RTV

NOVI SAD - Zbog planiranih radova Elektrovojvodine bez vode će od 15 do 17 sati biti Popovica i Paragovo, dok će žitelji dela Bulevara Jovana Dučića (zgrade od 39/a do 39/d) i ulica Ise Bajića, Konstantina Danila i dela Ilije Ognjanovića (br. 2 – 14) bez vode ostati do 14 sati. Takođe, sa vodovodne mreže do 13 časova biće isključena i ulica Dositeja Obradovića u Sremskim Karlovcima, obaveštavaju iz JKP "Vodovod i kanalizacija".

Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena.