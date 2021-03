Dačić opoziciju uporedio sa razmaženim detetom

Nova pre 1 sat | Autor:Beta Autor:Beta

Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić rekao je danas da poslanici Evropskog parlamenta koji posreduju u međustranačkom dijalogu pred izbore "sigurno neće da mu određuju koga će da zove" na razgovor.

Dačić je na televiziji Pink, govoreći o predstojećim razgovorima, opoziciju u Srbiji uporedio sa "razmaženim detetom". “Imate jedno razmaženo dete koje je naviklo da sve dobija i kad nešto ne dobija on odmah zove mamu i tatu, a to su evropski parlamentarci”, kazao je. Predsednik skupštine je naveo kako se očekuje da im evroparlamentarci “nešto nametnu” i da oni to treba da prihvate. “Od toga nema ništa – da odmah kažem, da ne gubimo vreme”, rekao je. Kazao je da se