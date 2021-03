Zemljotres kod Bosanskog Grahova: Tresli se zidovi i ormari! Potres jačine 3,1 stepen se osetio i u Dalmaciji!

Kurir pre 1 sat

U Bosni i Hercegovini jutros u 08.09 sati zabeležen je zemljotres jačine 3,1 stepen po Rihteru.

Potres je imao epicentar kod Bosanskog Grahova, prenose mediji u BiH. Prema navodim hrvatskog portal Index.hr, zemljotres se osetio i u Dalmaciji. "Probudio nas je poprilično jak udarac, tresli su se zidovi i ormari i onda je lagano ljuljalo par sekundi. Nimalo ugodan osećaj", napisao je čitalac portala iz Kaštela. Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.1 in Bosnia and Herzegovina 40 min ago pic.twitter.com/18NvMtnuu1 — EMSC (@LastQuake)