Kecmanović ostao bez finala Buenos Ajresa

Nova pre 1 sat | Autor:Strahinja Nikolić

Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u finale turnira u Buenos Ajresu pošto je sa 2:0 poražen od Dijega Švarcmana iz Argentine.

Kecmanović je u prvom setu dopustio tri brejka, nije uspeo rivalu ni da pripreti, pa je prvi set Argentinac bez problema stigao do 1:0 u setovima. Deveti teniser planete je po četvrti put na meču Kecmanoviću oduzeo servis u petom gemu nakon četvrte brejk šanse, potom je proppustio u sedmom gemu dve prilike da stigne do 5:2. Kecmanović je u narednom gemu imao jedinu brejk šansu na meču, ali je nije iskoristio, pa je Švarcman mogao na rivalov servis da stigne do