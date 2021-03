Rubljov nastavio sa osvajanjem titula

Vesti online pre 52 minuta | B92

Ruski teniser Andrej Rubljov osvojio je turnir iz serije 500 u Roterdamu.

On je rezultatski lako, posle skoro dva časa igre, savladao u finalu Marton Fučoviča sa 2-0 u setovima, 7:6(4), 6:4. Nakon prva dva gema u meču i brejk šansi na obe strane, za nove takve prilike čekalo se do 12. gema, kada Rubljov nije iskoristio jednu, koja je značila i set loptu. Ipak, to ga nije poremetilo, odigrao je kvalitetan taj-brejk i poveo u ovom duelu. Drugi set je bio sličan, a prvi i jedini brejk na meču dogodio se u sedmom gemu, kada je Fučovič