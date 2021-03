Kecmanović bez finala: Argentinsko finale u Buenos Ajresu, nastavlja se Čerundolova ATP bajka

Večernje novosti pre 7 sati | Novosti online

U fibalu ATP turnira u Buenos Ajresu igraće domaći teniseri Dijego Švarcman i Fransisko Čerundolo.

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u finale pošto ga je u polufinalu, u dva seta pobedio Švarcman 6:0, 6:4 posle sat i 23 minuta igre. Kecmanović je u četvrtfinalu bio bolji od sunarodnika Lasla Đerea, dok je u polufinalu deveti teniser sveta bio nepremostiva prepreka. Za utehu srpskom teniseru ostaje to što bi od ponedeljka trebalo da bude na 38. mestu na ATP listi, što je njegov najbolji plasman u karijeri. Do sada je to bilo 39. mesto, a