"Pogledaj batica šta radi, 80: Km/h" Pojavio se novi snimak lude vožnje trotinetom u Beogradu (video)

Blic pre 7 sati

Neverovatna scena viđena je danas na auto-putu Beograd - Zagreb u blizini Sportskog centra "11. april" na Novom Beogradu.

Vozač na električnom trotinetu sa zaštitnom kacigom na glavi kretao se zaustavnom trakom i to brzinom od 80 kilometara na sat. Na istom mestu, pre otprilike pola godine viđen je isto čovek na trotinetu koji je vozio 80 na sat. On je snimljen iz automobila tokom "slaloma" kroz gust saobraćaj, a pred kraj videa kreće u preticanje jednog vozila. Najverovatnije je u pitanju ista osoba, ali to zvanično nije potvrđeno.