Borelj: Vreme je da se dijalog Beograda i Prištine završi

Nova pre 5 sati | Autor:RTS Autor:RTS

Šef diplomatije EU Žosep Borelj izjavio je da je nakon 10 godina dijaloga Beograda i Prištine u Briselu došlo vreme da se proces završi. “Pre 10 godina održan je prvi sastanak u okviru dijaloga Beograda i Prištine u Briselu.

Daleko smo stigli od tada i vreme je da se proces završi”, poručio je Žozep Borelj na svom Tviter nalogu, prenosi RTS. Borelj, kao glavni aktuelni posrednik u dijalogu Beograda i Prištine, navodi da EU radi sa obe strane na postizanju sveobuhvatnog dogovora o normalizaciji. 10 years ago, the 1st Belgrade-Pristina Dialogue meeting took place in Brussels. We have come a long way, it’s time to conclude the process.🇪🇺is working with the Parties on a comprehensive