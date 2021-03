“Građani Srbije će ovog leta moći u Tursku bez PCR testa”

Nova pre 1 sat | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

Odlazeći ambasador Turske u Srbiji Tanžu Bilgič izjavio je da je siguran da će građani Srbije ove godine moći da putuju u Tursku bez PCR testa. “Naš cilj je da ove godine ugostimo što više turista.

Više od 10 odsto turske populacije je vakcinisano. To znači da će vakcinacija biti završena do leta. Siguran sam da će građani Srbije ove godine moći da putuju bez pi-si-ar testa u Tursku”, rekao je Bilgič za RTS. Na pitanje na koji način Ankara posmatra dijalog Beograda i Prištine, on je rekao da Turska podržava dijalog i kakav god dogovor bude, to će podržati. “Međutim, jako je teško uskladiti svaki deo spoljne politike, naravno postoje neki problemi, ali to ne