Klop ili Flik? Nemci već biraju naslednika Levu

Nova pre 1 sat | Autor:Bojan Vinulović

Joakim Lev ozvaničio je da će napustiti fudbalsku reprezentaciju Nemačke, a već je isplivao i spisak kandidata za naslednika.

Jirgen Klop je prvi na spisku, favorit je i zbog činjenice da Liverpulu loše ide i da je došlo do zasićenja. Nemcima preostaje da privole svog stručnjaka, koji je jednom već rekao da ne vidi sebe na klupi Redsa u nekom predugom vremenskom periodu. Uz to, očekivano, na listi je i Hansi Flik, koji je iz senke došao do mesta prvog trenera Bajerna i osvojio sve što se može osvojiti. Rezervna opcija biće pomoćnik Leva, Markus Zorg. Njegovi aduti bilo bi što bi nastavio