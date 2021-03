Sneg stiže u Srbiju: Danas vedro i prohladno jutro - onda potpuna promena vremena

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

DANAS će jutro biti hladno sa slabim mrazem, na jugozapadu i jugu oblačno, mestimično s kišom, na planinama sa snegom, a u ostalim krajevima pretežno vedro ili malo oblačno, saopštio je RHMZS.

U toku prepodneva naoblačenje će se preko centralnih krajeva do kraja dana širiti ka severu, uslovljavajući mestimično kišu, a u planinskim predelima sneg uz povećanje, odnosno formiranje snežnog pokrivača. Uveče i tokom noći sneg se očekuje ponegde i u nižim predelima južne, centralne i istočne Srbije. Na severu će se tokom celog dana zadrzati suvo. Vetar slab i umeren, severoistočni i istočni. Jutarnja temperatura od -5 do 1, najviša dnevna od 5 do 9 stepeni.