“Slabo zdravlje, nedostatak novca”: Novak emotivno o najtežim momentima na putu istorije tenisa (FOTO)

Vesti online pre 2 sata

Najbolji teniser sveta Novak Đoković je u ponedeljak srušio večni rekord po broju nedelja na prvom mestu ATP liste, a sada se oglasio na društvenim mrežama emotivnom porukom.

On je opisao sve nedaće kroz koje je prošao tokom karijere, od slabijeg zdravlja, do nedostatka novca, ali da mu to sada daje dodatnu radost i uspeh čini još većim. – Kada sam imao samo 7 godina sam se usudio da kažem svima da mogu da budem najbolji na svetu. To je bila tako jaka želja da je morala da se ostvari uprkos svim poteškoćama s kojima sam se suočavao – slabije zdravlje, nedostatak novca, i najveći šampioni koje je tenis imao, preko puta mreže, kao