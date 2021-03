Tanja se rasplakala, pa napustila emisiju: Jedno pitanje ju je dotuklo! "Sud je tako odlučio... Decu nosim u duši"

Blic pre 3 sata | F.J. , V.M.

Pevačica Tanja Savić gostovala je večeras u emisiji Ognjena Amidžića, gde je pričala o deci i još uvek zakonitom suprugu Dušanu. - Navedi ime partnera kog si najviše volela - glasilo je pitanje, na koje je Tanja burno reagovala. - Malo je tužan odgovor, ali okej.

Nije mi problem da kažem. Dušan, moj bivši muž - kazala je ona, pa se rasplakala i napustila emisiju. Nakon što se vratila u studio ispričala je: - Godinu dana nisam videla decu. Da neko uzme majci decu, to je najgore nešto. Uskoro će suđenje, 12. marta. Hormoni su me udarili. Okej sam, decu nosim u duši. Sudski nalog sad postoji da u određeno vreme deca moraju da pričaju sa mnom telefonom. To Dušan mora da ispoštuje. Predala sam sve papire. Nadam se da će sve biti