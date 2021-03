Uhapšen vozač kamiona koji je usmrtio biciklistkinju

Dnevnik pre 1 sat | Dnevnik.rs

ZRENjANIN: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu uhapsili su D. P. (45) iz Zrenjanina, zbog sumnje da je počinio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Sumnja se da je on u utorak, oko 18,40 časova, u okolini Zrenjanina, upravljao kamionom "iveko" i naleteo na četrdesetdevetogodišnju biciklistkinju. Žena je od zadobijenih povreda preminula u kolima Hitne pomoći na putu do Urgentnog centra zrenjaninske bolnice. Osumnjičenom D. P. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Zrenjaninu. Ž. B.