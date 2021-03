Brnabić najavljuje oštrije mere za vikend

Nova pre 1 sat | Autor:N1 Autor:N1

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić je izjavila da će sednica Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti kovid-19 biti održana najverovatnije sutra i najavila oštrije mere.

Premijerka je time potvrdila ranije pisanje Nova.rs. Ona je objasnila da je sednica odložena jer je želela da se razgovara o svim merama i da to ne bude samo na Kriznom štabu. Ona je objasnila da je sednica odložena jer je želela da se razgovara o svim merama i da to ne bude samo na Kriznom štabu. “Da na Kriznom štabu samo donesemo odluku koja je ranije odgovorena i da vidimo logistički kako sve to da izvedemo”, rekla je ona. “Mi ćemo pooštriti neke mere, videćemo