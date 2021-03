Federer eliminisan sa turnira u Dohi! Švajcarac poražen posle preokreta! (video)

Hot sport pre 53 minuta | Vladimir Andonov Vukašin

Švajcarski teniser Rodžer Federer završio je učešće na turniru u Dohi, pošto ga je savladao Gruzijac Nikoloz Basilašvili sa 2-1 u setovima, posle preokreta – 3:6, 6:1, 7:5.

Federer se na teren vratio posle 13 meseci pauze, dobio prvi meč po povratku, ali je u drugom zaustavljen. Švajcarac je brejkom u četvrtom gemu slomio Gruzijca i taj brejk je održao do kraja seta, pa je lako došao do prednosti. U drugom setu je Basilašvili počistio Federera, pošto je napravio dva brejka i dozvolio Švajcarcu samo da se upiše. Vintage from Federer 💪 🎥: @TennisTV | @rogerfederer | @QatarTennis pic.twitter.com/bUNctnMnFc — ATP Tour (@atptour) March 11,