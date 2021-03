Luka driblingom poslao Mareja na Slaviju, pa Vukov spomenik

Nova pre 4 sati | Autor:Bojan Vinulović

Vidi se da je Ol-star druženje prijalo Luki Dončiću, poigrao se sa San Antonio Sparsima u noći između srede i četvrtka.

Slovenački reprezentativac se opet igrao, došao je do 22 poena uz po 12 skokova i asistencija, a evropski šmek pobedi je dao još Kristaps Porcingis. Letonac je ubacio 28 poena uz 14 skokova, a nastradao je posebno Dežonte Marej. Posle meča, Luka je pohvalio rivala, iako ga je ponizio jednim driblingom, kada se Marej zaleteo u prazno. “Mislim da je odradio sjajan posao na meni dawnas, on je stvarno dobar defanzivac”, rekao je Luka posle meča. Ipak, sve to pada u