Oblačno, ponegde s kišom, temperatura do 14 stepeni

U Srbiji će ujutru biti mraz, a tokom dana oblačno i mestimično sa kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugu i jugoistoku biće pretežno sunčano, povremeno uz malu i umerenu oblačnost. Duvaće slab i umeren vetar, na severu Srbije i u planinskim predelima povremeno i jak južnih pravaca. Najniža temperatura kretaće se od minus četiri do šest, a najviša od osam do 14 stepeni. U Beogradu će biti oblačno, povremeno s kišom. Najniža temperatura biće od četiri do šest, a najviša oko 12 stepeni.