Đilas: Tužiću Vučića zbog izjave o računu na Mauricijusu

Nova pre 1 sat | Autor:Agencije Autor:Agencije

Zna Aleksandar Vučić jako dobro da ja nemam nikakav račun na Mauricijusu, osim ako ga nije on otvorio, zna da nemam nigde privatan račun u inostranstvu, izjavio je predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas, odgovarajući na javno upućen poziv predsednika Srbije da kaže da li ima račune u Švajcarskoj i na Mauricijusu.

Đilas je rekao da Vučić zna da je on prodao svoju firmu i da je tim parama, kad je platio porez dva miliona evra ovoj državi, otvorio kompaniju u Švajcarskoj i da ni tamo nema privatan račun, kao i da je to prijavio Narodnoj banci Srbije. „Sve on to zna i opet to govori“, rekao je Đilas i istakao da je advokat Vladimir Todorić već podneo tužbu protiv Vučića zbog nove laži da je tamo sklonio pare koje je, navodno, ukrao građanima Srbije. Đilas je ocenio da je Vučić