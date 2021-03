„Ne zanima me šta ljudi pričaju, tako sam srećan“: Lojd se oglasio posle pobede Zvezde nad Himkijem

Vesti online pre 50 minuta

On je u jučerašnjoj pobedi Crvene zvezde, kojim je prekinut dugačak post u Evroligi, bio najefikasniji pojedinac u redovima domaćih sa 22 poena.

Time je postao i najbolji strelac beogradskog tima u ovoj evroligaškoj sezoni. Koliko je srećan zbog ove pobede, jasno je pokazao na Tviteru posle meča, na kojem se oglasio i rekao da ga ne interesuje to što se priča sa strane. – Toliko sam srećan zbog ovog tima i kluba! Ne zanima me šta ljudi pričaju. Sjajna pobeda! Borili smo se i borićemo se svake večeri. Svaka čast svima – napisao je Lojd. So happy for this team, & club. Could care less what people say. Hell of