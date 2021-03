Nova pre 1 sat | Autor:Agencije Autor:Agencije

U Kabulu osmoro poginulih u eksploziji automobila bombe U eksploziji je uništeno 14 kuća i procenjuje se da broj žrtava nije konačan, izjavio je Rafik Šerzai predstavnik lokalne bolnice.

U izveštaju AP se navodi da su jedanaestorica poginulih bili pripdanici snaga bezbednosti, a ostali civili, među kojima jedna žena i dete, rekao je predstavnik ministarstva unutrašnjih poslova Avganistana Tarik Arian. A car bomb attack on specialforces base in MaidanWardak province this morning was carried out inretaliation for yesterday's martyrs of NangarharMadrassa,if the savage soldiers of Kabul administration don,t stop their atrocities,bombs are