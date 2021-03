Kirbi: Prijem u EU nagrada sporazuma sa Kosovom

Danas pre 4 sati | Piše: FoNet

Jedina validna nagrada za postizanje sporazuma između Beograda i Prištine je članstvo u Evropskoj uniji, ali nisam uvideo da je ijedna strana spremna na dogovor, ocenio je nekašanji ambadsador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Majkl Kirbi za Glas Amerike, uz napomenu da bi sve trebalo da ostane u granicama koje su uspostavljene.

Potrebno je da postoje dve strane koje žele dogovor. Srpska i kosovska – koje žele da se to dogodi. Međutim, nisam uvideo da je ijedna od njih na to spremna. Tu postoji neki razgovor, rekao je Kirbi. On dodaje da Srbija nije spremna da postane članica, jer nije ispunila sve kriterijume, niti je i Kosovo za to spremno, iako ima snažne aspiracije. Tako da se pitanje zasniva na tome kako stvoriti okruženje u kom će političari postići sporazum, rekao je Kirbi i ponovio