Sutra oblačno s kišom i hladnije

U Srbiji će sutra biti oblačno i hladnije vreme sa kišom i snegom na planinama, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar umeren i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 6 stepeni Celzijusa, a najviša od 3 stepena na jugozapadu Srbije do 10 stepeni na severu Vojvodine i u Negotinskoj Krajini. Posle podne na severozapadu Srbije, a uveče i noću u većini krajeva prestanak padavina, osim na jugoistoku zemlje, gde će kiša preći u sneg i u nižim predelima. Na jugozapadu zemlje, a u noći i na jugoistoku Srbije očekuje se od 10 do 30 centimetara snega za 12 sati, dok će u nižim