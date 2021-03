Ovo su lokacije na kojima može biti fabrika vakcina: Predsednik Vučić iz Maname - aktivno radimo na pokretanju proizvodnje

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će u ponedeljak biti održan prvi radni sastanak po pitanju fabrike za vakcine protiv korona virusa.

On je, u izjavi TV Pink, kazao da će se razgovarati o mestu izgradnje, dodajući da je u optiaciju pet placeva, od kojih je, između ostalih, jedan na Pančevačkom putu, drugi na autoputu prema aerodromu, jedan prema Lazarevcu. - Pogledaćemo da vidimo logistiku i spremimo se da za manje od mesec dana gradimo fabiku - podvukao je Vučić. On je izrazio uverenje da će time Srbija biti još snažnija I omogućiti komšijama da imaju dobre vakcine. Vučić je istakao da će to