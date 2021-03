Upozorenje ruskog naučnika: Čak 20 odsto oporavljenih ima nedovoljno antitela

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

DIREKTOR ruskog Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "Gamaleja" Aleksandar Ginsburg izjavio je da oko 20 ljudi koji su preboleli kovid19 ima nedovoljan nivo antitela.

"Prema trenutnoj statistici koju su prikupile naše kineske kolege na osnovu prilično reprezentativnog uzorka, do 20 odsto oporavljenih pacijenata nema dovoljan nivo antitela. To je prilično veliki broj ljudi," rekao je Ginsburg za Jutjub kanal "Solovjev lajv". Kako prenosi TASS, on je naglasio da je dokazano da je imunizacija presudna protiv Kovid-19 i da bi ljudi trebalo da se vakcinišu ako imaju nizak nivo zaštitnih antitela. Direktor instituta "Gamaleja" je