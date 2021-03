"Nikola je moderni dirk novicki": Slavni NBA trener je očaran - ovo mu je sezona karijere!

Mondo pre 9 sati | Nebojša Marković

Briljirao je u porazu svog tima, a to nije prošlo neopaženo. O njegovim partijama se sve više priča. Nikola Vučević briljira u NBA ligi, a posle poslednje maestralne utakmice, Crnogorac je dobio ozbiljne pohvale! Vučević je u porazu Orlanda od Majamija 102:97 bio izvanredan sa 38 poena, od čega je čak 34 postigao u prve tri četvrtine. To nije bilo dovoljno da Orlando izbegne osmi uzastopni poraz, ali jeste bilo dovoljno da dobije velike pohvale i to od protivničkog