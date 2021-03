Slučaj koji je šokirao Niš: Penzionisanog lekara držali kao roba na ulici, mogao je ponekad da spava u kolima

Blic pre 8 sati | BRANKO JANAČKOVIĆ

Nišlija J.G. koga su N.N. i D.P. iz Niša, osumnjičeni za trgovinu ljudima, držali u ropskom odnosu, po struci je lekar ali je već neko vreme u penziji, saznaje "Blic". - Neverovatno je šta je taj čovek preživeo, s obzirom da se radi o lekaru i stručnjaku u svojoj oblasti.

On je bio primoran da napusti porodičnu kuću i da živi na ulici, a povremeno je mogao da spava u automobilu D.P. ali samo kada bi mu ona to dozvolila, kaže naš izvor. J.G. je, kako se sumnja, svakodnevno trpeo pretnje, zbog kojih se odrekao i svoje penzije, a bilo mu je zabranjeno da komunicira sa bilo kime. - Nesrećni čovek je, kako se sumnja, morao i da im daje sve prihode koje je ostvarivao radeći u privatnoj praksi. Ni to im nije bilo dovoljno već su ga