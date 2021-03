Pari Sen Žermen čuva jednog od najvažnijih igrača

Nova pre 2 sata | Autor:Beta Autor:Beta

Španski fudbaler Huan Bernat produžio je ugovor sa Pari Sen Žermenom do 2025. godine, saopštio je francuski klub.

Ovaj 28-godišnji fudbaler u PSŽ je stigao 2018. godine iz Bajerna iz Minhena, a dosadašnji ugovor važio mu je do juna ove godine. Bernat je van terena od septembra prošle godine kada je na meču protiv Meca doživeo tešku povredu kolena. On je do sada odigrao 76 utakmica za PSŽ na kojima je upisao šest golova i deset asistencija. Ova vest stiže samo nekoliko dana pošto je potpis na produžetak ugovora sa Pari Sen Žermenom stavio i Anhel di Marija. Na stolu sportskog