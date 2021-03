Zvanično: Bernat još četiri godine Svetac

Mozzart sport pre 4 sati

Produžen ugovor

Posle Anhela di Marije stavio je još jedan prvotimac Pari Sen Žermena potpis na novi ugovor. Pariški klub zvanično je obavestio javnost da je potpisao novi ugovor sa Huanom Bernatom i to na još četiri godine, pa će španski bek do 30. juna 2025. biti veran Svecima. Levi bek ima 28 godina, tako da će, ako ostane do kraja u Parizu, imati vremena za još jedan veliki ugovor. Bernat je na Park Prinčeva došao leta 2018. i do sada je odigrao 76 utakmica za klub, postigao