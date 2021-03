"Izloženi riziku zaraze, danima bez odmora" Dodik poručio da je u planu nova jednokratna pomoć zdravstvenim radnicima

Blic pre 3 sata

Zdravstveni sistem Srpske ni jednog trenutka nije bio pred kolapsom, rekao je Milorad Dodik, srpski član i predsedavajući Predsedništva BiH, u emisiji Telering. - Imamo zalihe maski, rukavica, respiratora za naredna tri meseca, i one se stalno obnavljaju – naveo je Dodik, prenosi RTRS.

Dodik je govorio o trenutnoj epidemiloškoj situaciji. – Značajan broj je zaraženih, imamo brigu u kontinuitetu. Prošle godine u martu Republika Srpska je među prvima poduzela mere zaštite, i to je bilo veoma važno. Borba je da ne dođe do kolapsa zdravstvenog sistema, odnosno da ne dođemo u situaciju da imamo više bolesnih nego što možemo da primimo – ističe Dodik, prenosi Srpskainfo. On napominje da je i sam koristio usluge UKC Republike Srpske i da se uverio u