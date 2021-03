Zarad zdravlja, spremite se: Struka hoće iste mere do 29. marta i već meri Vaskrs! Poručuju da se izdrži još 10 do 14 dana

Kurir pre 1 sat

Zbog sve većeg broja novozaraženih na dnevnom nivou Krizni štab za borbu protiv korona virusa doneo je nove pooštrene mere 16. marta, međutim, sve je izvesnije da ćemo pod ovakvim merama da živimo još minimum nedelju dana.

Struka napominje da pet dana pooštrenih mera nije dovoljno, te zahtevaju da se restrikcije produže. To je potvrdio i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa Branislav Tiodorović koji je rekao da će pooštrene epidemiološke mere verovatno biti produžene. On je istakao i da je predlog medicinskog dela štaba da te mere na snazi budu do 29. marta. - Naš predlog će biti da mere koje imamo sada budu na snazi do 29. marta, a šta će biti na samom Kriznom štabu,