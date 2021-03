“Predsednik SAD neće ublažavati retoriku prema Rusiji”

Nova pre 1 sat | Autor:Sputnjik Autor:Sputnjik

Američki predsednik Džozef Bajden neće ublažavati retoriku prema Rusiji, rekla je portparolka Bele kuće Džen Psaki. „Nećemo sedeti, trpeti i sklanjati pogled kada se ruske vlasti mešaju u naše izbore, kada određuju nagrade za glave naših vojnika, mi se bavimo time kada on preduzimaju štetne akcije protiv naše zemlje.

Tako da će predsednik biti direktan. On će preduzimati korake kada je to potrebno. I neće ublažavati reči ili uzdržavati se kada je tako nešto potrebno reći“, rekla je Psaki u intervjuu za TV „Em-Es-En-Bi-Si“. Takva je diplomatija – izražavaš zabrinutost gde postoje razlozi za to i tražiš mogućnosti za saradnju, a sa Rusijom, dodala je, ima prostora za saradnju u oblasti neširenja nuklearnog naoružanja. Prema njenoj proceni, predsednik Rusije je otporniji na