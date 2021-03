Boris Džonson i državni vrh Slovačke primili vakcinu kompanije AstraZeneka (foto)

Blic pre 3 sata | S. M. L.

Britanski premijer Boris Džonson (56) primio je danas vakcinu protiv korona virusa kompanije AstraZeneka, pišu britanski mediji.

On je vakcinisan u bolnici Sent Tomas u Londonu, u istom zdravstvenom centru gde se 2020. godine lečio od kovida-19, piše Dejli mejl. - Bukvalno ništa nisam osetio. Bilo je vrlo dobro, vrlo brzo - rekao je britanski premijer. On je zamolio građane da kada prime poziv dođu na vakcinaciju. - To je najbolja stvar za vas, za vašu porodicu i sve ostale - istakao je Džonson. Džonson je juče najavio da će primiti vakcinu koju nazivaju i oksfordskom, a za koju je juče