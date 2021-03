Nakon 50.000 zemljotresa, vulkan! Erupcija na planini nedaleko od Rejkjavika obojila nebo u crveno! (foto)

Kurir pre 20 minuta

Vulkan na jugozapadu Islanda na poluostrvu Rejkjanes eruptirao je u petak nakon hiljada manjih potresa na tom području poslednjih nedelja, saopštio je meteorološki zavod te zemlje.

Erupcija vulkana započela je u Fagradalsfjalu, planini smeštenoj oko 30 kilometara jugozapadno od glavnog grada Rejkjavika. The eruption is at Fagradalsfjall, situated between the city of Reykjavík and Keflavík International airport. Photo taken in the town of Keflavík. pic.twitter.com/dglE16gncn — Arctic Portal (@arcticportal) March 19, 2021 Poluostrvo Rejkjanes je seizmiloško žarište, u kojem je poslednjih nedelja bilo najmanje 50.000 potresa. Potential #eruption