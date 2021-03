Merkelova poručila uniji: Ako EU ne kupi „Sputnjik Ve“, Nemačka će to uraditi samostalno

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti online

NEMAČKA kancelarka Angela Merkel izjavila je da je neophodno iskoristiti rusku vakcinu protiv virusa korona „Sputnjik Ve“ (Sputnik V) u Evropskoj uniji, a ukoliko EU ne bude donela odluku da je kupi, Nemačka će to uraditi samostalno.

Prethodno je potrebno, kako je kazala, da tu vakcinu odobri Evropska agencija za lekove. - Potrebno je da unutar EU iskoristimo sve vakcine koje su odobrene od strane Evropske agencije za lekove. Lično sam za to da se porudžbina napravi na nivou Unije, međutim, ja ne vidim nikakve naznake da će se to dogodi, zbog čega će Nemačka morati to da uradi samostalno. To je izvodljivo, mi ćemo to uraditi - rekla je Merkelova. Podsetimo, nešto ranije su se lideri tri nemačke