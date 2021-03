Stojković o lekciji koju sprema igračima, debiju i prvom golu za reprezentaciju...

Beta pre 3 sata

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković izjavio je danas da će igrači na prvom okupljanju dobiti jednu lekciju, "ne samo fudbalsku, nego i životnu" i istakao da će ekipa dati sve od sebe da nikog ne razočara.

Fudbaleri Srbije počeće sutra pripreme za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a pred to okupljanje, Stojković je u opširnom intervjuu za sajt Fudbalskog saveza Srbije govorio o raznim temama.

"Igrači znaju ko sam ja, ja znam ko su oni... neke poznajem lično, neke ne, zato će taj sastanak u ponedeljak biti vrlo svrsishodan i interesantan. Za njih edukativan, ako ga shvate na pravi način, jer fudbal nije samo trčanje i davanje golova. Postoji spektar stvari od kojih zavisi da li će jedan fudbaler, jedan trener ili jedan funkcioner biti na nivou da dostojno reprezentuje svoju zemlju. Nebitno da li je na terenu ili je na ulici, u restoranu, bilo gde. Ako me budu pažljivo slušali, puno će im značiti", rekao je Stojković.

"Dobiće jednu lekciju, ne samo fudbalsku, nego i životnu. Mi smo u jednoj misiji u kojoj ne predstavljamo samo sebe. Predstavljamo Vas, predstavljamo ove momke koji snimaju ovaj intervju, sve one koji rade u Savezu, ljude koji će biti na stadionu, narod koji će nas bodriti uz TV ekrane... Predstavljamo sve one koji imaju identifikaciju srpstva. I daćemo sve od sebe da vas ne razočaramo", istakao je on.

Legendarni srpski fudbaler je za nacionalni tim debitovao 12. novembra 1983. godine protiv Francuske, a ove srede će ponovo debitovati kada u ulozi selektora izvede tim na meč protiv Republike Irske.

"Velika je vremenska distanca, ali odlično se sećam novembra 1983. Taj poziv koji sam dobio od selektora Toze Veselinovića predstavljao je ostvarenje sna za jednog momka iz Niša. Imam čak i francuski dres sa te utakmice, čuvam ga kao uspomenu na jedan trenutak koji nikada neće biti izbrisan iz moje memorije. Meč je završen 0:0. Prelepa uspomena, nešto što vam ostaje za ceo život", rekao je Stojković.

"Sada me očekuje debi na selektorskoj klupi, to je isto jedna vrsta vatrenog krštenja. Mnogo lep osećaj, opet ću predstavljati svoju zemlju, ali u jednom drugom obliku. Za mene je to ogromna čast i zaista sam emotivno ispunjen. Verujte mi da jedva čekam prvo okupljanje u Staroj Pazovi. Mislim da i igrači jedva čekaju, jer se svi zajedno nalazimo pred velikim izazovima u narednom periodu", dodao je on.

Za Francusku su vezani svi bitni datumi u njegovoj igračkoj karijeri. Debi za reprezentaciju (prijateljska u Zagrebu), prvi gol na nekom velikom takmičenju (EURO 84), prvi put broj 10 na leđima (na Parku Prinčeva 1989).

"Svaka nosi svoju težinu i svaka ima neku svoju vrednost. Ta prva na Maksimiru, gde počinje moj put u A reprezentaciji. Kasnije, Evropsko prvenstvo u Francuskoj i taj gol u Sent Etjenu protiv domaćina turnira. Nažalost, tu utakmicu pamtim po jednom tragičnom događaju. U poluvremenu je naš doktor Milenović doživeo srčani udar i njegova smrt je potresla celu ekipu", rekao je popularni Piksi.

Stojković je potom govorio i o tome kako je poneo "desetku", odnosno o kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u Italiji, letu ka Parizu i jednom razgovoru u avionu.

"Neko od novinara, čini mi se da je bio Brada Jovanović iz Sporta, pitao me je kako se osećam. Rekao sam mu da ode kod Osima i da mu kaže da mi da broj 10 i da ne brine za rezultat. U šali naravno, ali neko je selektoru preneo taj razgovor, do mene je kasnije stigla povratna informacija koja je bila u moju korist. Osim je rekao ’evo ti desetka, pokaži šta znaš’", rekao je Stojković.

"Bio sam toliko srećan i motivisan, da sam bukvalno leteo po terenu. Mnogo sam voleo taj broj. Francuska mi je očigledno bila suđena od samog početka karijere i zato zauzima posebno mesto u mom srcu", dodao je selektor.

Srbiju na putu ka Kataru 2022. očekuje i borba s aktuelnim evropskim šampionom, Portugalom. I tu je mnogo simbolike, jer je prvi gol u reprezentativnoj karijeri Dragan Stojković postigao upravo protiv te selekcije.

"To je ta neka nit koja te povezuje i koju je teško objasniti. Nešto prelepo, detalji koji se pamte. Naravno da ništa više nije isto, sada sam u nekoj novoj ulozi. Onda sam brinuo o tome kako ću da odigram, da se zabavim, da dam gol ili napravim neki potez koji će ljudima ostati u sećanju. Ovo je sada neka funkcija koja zahteva mnogo više odgovornosti, pameti i iskustva", rekao je on.

Stojković je u svom drugom nastupu za reprezentaciju uzeo loptu i izveo penal u prisustvu mnogo iskusnijih saigrača.

"Bio sam nekako omiljen među njima, najmlađi u timu. Hajde da kažem, bio sam i pomalo drzak. Ali to je ona pozitivna drskost koju igrač mora da ima, naročito ako poseduje kvalitet. Oni su svi tada govorili da sam ja vunderkind i da imam talenat neviđenih razmera. A onda, kada vam dođu takvi momenti na utakmici ili na velikim takmičenjima, tu drskost morate da pokažete. Tu hrabrost, iako mi nije bilo svejedno... zaista mi nije bilo svejedno", rekao je Stojković.

"Kad sam postavio loptu na penal i kad sam pogledao ka golu, on je bio ovako mali... razmišljam u sebi, gde sada, kako… jednostavno, moraš da veruješ u sebe. Tako se ruše barijere i otvaraju putevi za dalje. I onda te saigrači respektuju… kasnije kažu ’on je hrabar, može da odigra loše, ali ima srce i ne boji se ničega’. To je karakteristika koja me je pratila kroz celu karijeru", naveo je Stojković.

Selektor je nedavno u jednom intervjuu izjavio da ne sme biti velike euforije u slučaju pobede i da neće biti tragedija u slučaju neuspeha.

"Porazi u svakom slučaju ostavljaju psihološke posledice na ekipu. Ali to nikako ne sme da se smatra tragedijom. Može da se proguta formulacija sportska tragedija... kada se promaši penal u poslednjem minutu ili te sudija ošteti u toku utakmice, pa se izgubi na glup način. Ali termini tragedija i potop, to nikako ne mogu da prihvatim. Ljudi, znate li šta znači tragedija u životu? Ne dao Bog nikome", rekao je on.

Sport je tu, kako je naveo, "da te učini srećnim ili tužnim".

"U drugom slučaju, naučiš lekciju, podigneš se i nastaviš dalje. Ako bismo na svaki poraz gledali kao na tragediju, ko bi se onda bavio sportom. Svi bi izgubili želju i posvetili se nekom drugom poslu. Jer zašto bi svoj život stavljali na kocku kad mogu da uživaju u nekim lepšim stvarima. Zato ne treba previše da se radujemo, ali ni da tugujemo. Strast i emociju ćemo da prepustimo navijačima, a naš fokus mora da bude uvek sledeća utakmica i novi izazov", rekao je selektor.

Stojković je istakao i da jedna stvar nikako ne sme da se smetne s ume - i u pobedi i u porazu, mora da se pokaže respekt prema protivniku.

"To je veoma važno. Tu se vidi veličina ekipe. Da shvatite kako se osećaju momci koje ste upravo pobedili, da ih razumete, jer to isto može i vama da se desi. Ja sam u karijeri umeo da se radujem, da slavim u svlačionici ali nikada nisam 'pokazivao mišiće' sa namerom da uvredim protivnika. Tako se stvara kult ličnosti koji je u životu još važniji od igračkih kvaliteta", rekao je on.

Stojković je naveo da ne bi igraču zamerio ako bi izveo penal "panjenkom", kao ni to da u neizvesnom meču protura loptu protivniku kroz noge ispred svog šesnaesterca.

"Ma ne bih ništa, to su individualne odluke igrača u datom momentu. Zavisi gde se dešava i da li ima funkciju. Ako je samo radi toga da ponizi protivnika i sebi da na značaju, onda bi imao ozbiljan razgovor sa mnom. Ali ako je u funkciji igre... znate kako, nekada ne postoji drugi način da rešite situaciju na terenu osim ako čuvaru proturite loptu kroz noge. Osvajate na brzinu prostor i to nije nikakvo potcenjivanje, već jedina moguća solucija da se ugrabi par metara u svoju korist", rekao je on.

Priznao je jednom prilikom da je bio Osimov ljubimac, pa je usledilo pitanje sme li selektor uopšte da ima ljubimce u reprezentaciji.

"Tačno je, bio sam Osimov ljubimac, samo što on to nije pokazivao. Bio je dosta šarmantan, ja sam ga puno voleo. Volim ga i dan danas. Ima neki specifičan šarm i mislim da je mene posebno držao u srcu. To je neki moj utisak, da li je tako ne znam, moraćete njega da pitate", rekao je Stojković.

"A to, da vam se neki igrač u reprezentaciji posebno dopadne i da postane vaš ljubimac, zašto da ne, ali daleko od toga da ga to stavlja u neki privilegovan položaj. Naprotiv, to je još gore... mora da bude duplo bolji od drugih da bih ja zaista bio na svoj na svome. I da mogu da kažem eto vidiš, to mi je ljubimac, ali zaslužuje da mi bude ljubimac", dodao je selektor Srbije.

(Beta, 03.21.2021)