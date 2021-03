Korona virus i vakcinacija u Srbiji: Kako se prijaviti, da li i strani državljani mogu da se vakcinišu i kakav je plan za revakcinaciju

BBC News pre 2 sata | Tijana Dušej Ristev - BBC

BBC e-Uprava šalje poruku nakon uspešno poslatog zahteva

U Srbiji je do 22. marta izdato 2.16 miliona doza vakcine protiv korona virusa, od toga je revakcinisano više od 861.000 ljudi, saopštila je Vlada Srbije.

Prema broju ljudi koji su primili obe doze vakcine na milion stanovnika u svetu, Srbija je prva u Evropi, tvrdi Radio-televizija Srbije.

Od nedelje, 21. marta na Beogradskom sajmu je počela vakcinacija bez prijave cepivom Astra Zeneka.

Prijavljivanje za vakcinaciju i dalje je moguće telefonom preko pozivnog centra na broj 0800 222 334.

Radno vreme pozivnog centra je od 8 do 20 sati svakog dana.

Takođe, na sajtu e-uprave može se popuniti jednostavan upitnik u kome uz lične podatke, možete napisati i koju vakcinu iz ponude želite da primite.

Nadležni tvde da je prema broju vakcinisanih na milion stanovnika, Srbija je druga u Evropi, posle Velike Britanije.

BBC

Pogledajte video o lekarima u Srbiji koji su se vakcinisali protiv Kovida-19

Kako da se preko portala prijavite za vakcinu

Da biste se prijavili nije potrebno da budete registrovan korisnik Portala e-Uprava.

Kada otvorite sajt e-Uprave, odaberite opciju „Usluge" u kojoj ćete dalje naći sekciju „Zdravlje".

Kada kliknete na „Zdravlje" izlistaće vam se tri opcije „Zdravstveno osiguranje, „Zdravstvena zaštita" i „Kovid-19".

Birate sekciju „Kovid-19" u kojoj je pri dnu izlistana opcija „Iskazivanje interesovanja za vakcinaciju protiv Kovida-19".

U levom uglu, nalazi se zeleno dugme na kome piše „Pokreni uslugu", kojim ćete konačno doći do mesta gde se podnosi zahtev.

Šta je potrebno od podataka

Među traženim podacima potrebno je da označite da li ste ili niste državljanin Srbije, da napišete vaš jedinstveni matični broj (JMBG), ime, prezime, imejl adresu, broj mobilnog i fiksnog telefona.

Takođe, treba da označite i u kojoj opštini Srbije želite da primite vakcinu.

Kako bi poslali zahtev potrebno je da štiklirate i koju vakcinu iz ponude želite da primite, ili možete da odberete željenog proizvođača vakcine (jednog ili više).

Trebalo bi da navedete da li imate neka specifična oboljenja i zdravstvene probleme koja vam onemogućavaju da izađete iz kuće.

Klikom na zeleno dugme na kome piše „Podnesi zahtev", vaši podaci biće poslati e-Upravi.

Pošto uspešno popunite upitnik na imejl i putem SMS poruke dobićete potvrdu sa detaljima.

Na sajtu e-Uprave napominju da je neophodno da napišete imejl i broj telefona, kako bi vas kontaktirali i javili termin vakcinacije.

Ovaj upitnik možete da popunite i za bliže članove porodice.

Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt.

Ukoliko neko od njih nema nema mobilni telefon ili imejl, možete navesti sopstveni, navodi se na sajtu e-Uprave.

Posle vakcinacije dobija se odštampana potvrda sa podacima o vakcini.

Pogledajte video: Kako se naše telo brani od infekcije?

Kako izgleda telefonska prijava

Mihajlo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, rekao je da je prijavljivanje preko portala najefikasniji način, ali da ima dosta ljudima kojima je telefonski put i dalje najpristupačniji.

On je u razgovoru za RTS objasnio da se i prilikom telefonske prijave ostavljaju osnovni lični podaci: ime, prezime, jedinstveni matični broj građana.

„Za one sugrađane koji se budu prijavljivali preko kontakt centra adresa elektronske pošte neće biti obavezna, jer smo svesni da su možda nisu dovoljno informatički pismeni", objašnjava Jovanović.

I putem telefona zainteresovani u razgovoru sa operaterima ostavljaju podatak gde žele da se vakcinišu, u kojoj opštini ili kom gradu, ali i o tome da li boluju od neke hronične bolesti.

Napominje da vakcinacija nije obavezna i da telefonom ili mejlom prijava može da se obriše ili izmeni.

Navodi da i ako neko bude pozvan, ne mora da dođe, i da je prijava dobar alat da se celokupna Srbija logistički pripremi za masovnu vakcinaciju.

Zašto se prijavljujemo za vakcinu

Popunjavanjem ovog upitnika iskazujete interesovanje da primite vakcinu protiv Kovida-19 i time ne dajete saglasnost za vakcinaciju, već isključivo iskazujete interesovanje.

Saglasnost za vakcinaciju je dokument koji se potpisuje kod lekara i ukoliko se odlučite da se vakcinišete taj dokument ćete tamo potpisati.

U svakom trenutku iskazano interesovanje možete da promenite ili obrišete.

Vladimir Zivojinovic/BBC

Da li mogu da se prijave i vakcinišu i strani državljani?

Tekst „Evropljanka u Beogradu" hrvatske književnice i novinarke Vedrane Rudan o tome kako se krajem januara vakcinisala u Beogradu izazvao je brojne reakcije u delu srpske javnosti.

Zbog njenog teksta negodovali su neki koji nisu dobili poziv za vakcinaciju u Srbiji.

Reagovao je potom i Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, rekavši da svi strani državljani koji imaju prebivališe u Srbiji mogu da se vakcinišu i da mogu da se prijave preko portala e-Uprave.

Međutim, nije objasnio kako neki strani državljani koji nemaju prebivalište mogu i da se prijave ili da se vakcinišu poput Vedrane Rudan.

U autorskom tekstu u listu Danas, rediteljka Tatjana Mandić Rigonat je navela da se preko Sekretarijata za kulturu grada Beograda raspitala da li je moguće i kako da se Vedrana vakciniše u Beogradu.

„Ostavila sam Vedranin broj kako bi se komunikacija odvijala direktno.

„Grad Beograd je pozvao Vedranu.

„To je odluka GRADA!

„Odluka koja je humana, dobra i pametna. To je i oblik kulturne diplomatije", napisala je rediteljka.

Prethodno je, navela je, kada je popunjavala formular na sajtu E-uprave, videla da se na mestu gde se upisuje državljanstvo nude tri mogućnosti: državljanin Srbije, strani državljanin sa boravkom u Srbiji, strani državljanin bez mesta boravka u Srbiji.

„Iz toga sam zaključila da svim tim građanima Srbija pruža mogućnost vakcinisanja", navela je ona.

Vedrana Rudan nije jedina strana državljanka koja se vakcinisala u Srbiji, iako nema prebivalište.

Balkanska istraživačka mreža BIRN piše da su se vakcinisali i mnogi državljani Severne Makedonije u gradovima na jugu Srbije, kao i da je vakcina za njih besplatna.

„Oni koji su se vakcinisali, kažu da ih u domovima zdravlja u Srbiji niko ništa nije pitao, niti proveravao i da je procedura trajala svega par minuta", piše BIRN.

U tekstu se navodi da nije stigao odgovor iz Vlade Srbije, Ministarstva zdravlja i Instituta „Batut" na pitanje zbog čega nisu protiv korona virusa prvo vakcinisani svi prijavljeni državljani Srbije.

Kako ću znati kada će biti moj termin za vakcinaciju

Pošto iskažete interesovanje - pošaljete zahtev, dobićete imejl ili SMS poruku o terminu i mestu imunizacije u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut".

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić rekla je početkom januara da bi do proleća trebalo da bude vakcinisano četiri miliona ljudi, jer osam miliona vakcina ima u dogovorima.

„Imamo dogovore sa različitim proizvođačima za osam miliona doza, dalje nastavljamo razgovore, ali u ovom trenutku imamo vakcine za četiri miliona ljudi", rekla je Ana Brnabić.

Kako izgleda poziv za dolazak na vakcinaciju

Ukoliko ste se prijavili preko e-Uprave kako bi dobili vakcinu protiv korona virusa, u narednim danima ili nedeljama dobićete poziv u SMS poruci na broj telefona koji ste upisali u upitniku i mejlu.

Poruka koju šalje e-Uprava sadrži vaš jedinstveni matični broj (JMBG), datum, vreme i mesto vakcinacije.

Pri dolasku na vakcinaciju ponesite sa sobom ličnu kartu i olovku.

Kako ćemo znati kada treba da primimo drugu dozu vakcine

Revakcinacija u Srbiji je počela početkom februara, a do 12. marta drugu dozu dobilo je oko 664.000 ljudi, prenela je Radio-televizija Srbije.

Mihalo Jovanović iz sektora E-uprave rekao je u februaru da će svi dobiti novu poruku uoči revakcinacije.

„Dva dana pre toga dobiće i poruku i idu na isto mesto gde su primili prvu dozu", dodaje Jovanović.

On kaže da će biti otvoreni novi punktovi kako na ista mesta ne bi išli i oni koji primaju prvu dozu i oni koji se revakcinišu.

Gde će se vršiti vakcinacija

U Beogradu se vakcinacija sprovodi na 18 punktova.

Od početka februara vakcinacija se sprovodi u Belekspo centru na Novom Beoigradu, a u halama na Sajmu će biti revakcinacija.

U Novom Sadu vakcinacija se takođe sprovodi na Sajmu u kome je instalirano 10 ordinacija. U jednom satu, vakciniše se 150 Novosađana, prenosi portal 021.

Punkt za masovnu vakcinaciju u Kragujevcu nalazi se u hali „Gordana Goca Bogojević" i na tamo će moći da prime vakcinu svi zainteresovani, čak i oni koji se nisu prijavili preko eUprave.

U ovom gradu formirano je ukupno 10 punktova i angažovano 48 ekipa koje će sprovoditi vakcinaciju.

Masovna imunizacija započeta je i u gradovima na jugu Srbije i prvo će se vakcinisati oni koji su se prijavili za vakcinu kineskog proizvođača, prenose Južne vesti.

Dragana Sotirovski gradonačelnica Niša rekla je da je u svih pet opština pripremljeno 43 punkta, od kojih su šest pušteni u rad.

Pogledajte video: Nekoliko dana pre ulaska u 2021. godinu, u Srbiju su stigle prve doze vakcina

Ove vakcine su u ponudi

1. Biontek/Fajzerova vakcina koju proizvode nemačka kompanije Biontek i američka Fajzer.

Prema preliminarnim rezultatima efikasnost vakcine je 90 odsto.

Sredinom novembra obe kompanije su saopštile da je njihova vakcina delotvorna u 94 odsto slučajeva kada je reč o starijima od 65 godina.

Ova vakcina odobrena je u Srbiji i njena upotreba je već počela u Srbiji.

Primila je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić, ministarka za rad i članica Kriznog štaba za suzbijanje korona virusa Darija Kisić Tepavčević i epidemiolog, član Kriznog štaba Predrag Kon.

Ova vakcina je u masovnoj upotrebi u Evropskoj uniji

2. Iz američke kompanije Moderna su sredinom novembra prošle godine saopštili da je njihova vakcina delotovorna 95 odsto protiv korona virusa.

Nije poznato koliko dugo traje imunitet, jer se stanje dobrovoljaca koji su je primili mora duže pratiti.

Postoje nagoveštaji da vakcina nudi izvesnu zaštutu pripadnicima starijih starosnih grupa.

Takođe, nije poznato da li vakcina samo sprečava da se ljudi teško razbole ili sprečava da se virus širi.

Ova vakcina za sada je odobrena u SAD i u Velikoj Britaniji.

3. Kineska vakcina Sinofarminovak Biotek

Vakcina protiv Kovida-19 razvijena u Kini pokazala je uspeh i drugoj fazi testiranja, kažu istraživači.

Nekoliko vakcina se razvija u Kini, od kojih su neke već u upotrebi.

Prema izveštaju, KoronaVak izaziva brzu reakciju imunog sistema, iako u studiji objavljenoj u aprilu i maju ove godine nije predstavljen procenat njene uspešnosti.

4. Ruska vakcina Sputnjik 5

Ruski naučnici objavili su još u septembru prvi izveštaj o vakcini protiv korona virusa koju je razvila ta zemlja, u kom navode da su rani testovi pokazali odgovor imunog sistema na taj lek.

Izveštaj objavljen u medicinskom časopisu Lanset (The Lancet) tvrdi da su svi pacijenti razvili antitela koja se bore protiv virusa, bez neželjenih nuspojava.

Rusija je prva zemlja na svetu koja je registrovala vakcinu protiv virusa korona, a Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da je razgovarala sa ruskim vlastima o ispitivanju vakcine.

Ova vakcina je odobrena i u Srbiji, a saopšteno je da su je primili predsednik Skupštine Ivica Dačić i ministar policije Aleksandar Vulin.

5. Vakcina Astrazeneka koju je proizvela istoimena kompanija i univerzitet Oksford dobila je upotrebnu dozvolu zdravstvenih vlasti Velike Britanije krajem prošle godine.

Ona je razvijana u prvim mesecima 2020, a na dobrovoljcima je testirana u aprilu.

Posle toga je prošla seriju kliničkih ispitivanja u kojima je učestvovalo hiljade ljudi.

Ova vakcina će ubrzati proces imunizacije, jer je jeftina, a masovna proizvodnja je laka.

Njena prednost u odnosu na Fajzerovu je da se čuva na uobičajnim temperaturama frižidera.

BBC

Reč stručnjaka - šta treba znati o vakcinama

Krajem prošle godine, virusološkinja Ana Gligić za BBC na srpskom upozorila je da sa vakcinom stiže i zagovaranje protiv vakcinacije.

„Govore da hoće nas čipuju, nikada nisam čula za takvo nešto", kaže Gligić.

„Sada je na potezu država i stručnjaci da pokrenu kampanju da se vakciniše barem 50 odsto ljudi. Videla sam da tek petina građana prihvata vakcinaciju".

Gligić dodaje da u društvu postoji debata o tome koju vakcinu primiti.

„Neki hoće rusku, neki ovu, neki onu.

„Ne, ne, ne - niko ne treba da tako gleda. Sve vakcine - kineska, ruska, engleska, američka, indijska, sve su pravljene po istom principu, na nosaču.

Kako objašnjava, na bezazleni virus ugrađeno je „parče korone" koje će stimulisati stvaranje antitela.

„Taj imunitet neće biti doživotan, videćemo koliki će biti, neki kažu dve godine, neki manje, ali to je dovoljno da dok se ne napravi prava vakcina koja štiti doživotno".

Na zebnje ljudi od nuspojava, virusološkinja kaže da „svaka vakcina dovedi do neke reakcije, nema te koja ni kod koga neće ništa izazvati".

„Ipak, ove vakcine nemaju nikakvih posledica po ljudsko zdravlje izuzev što mogu izazvati blage temperature, možda jednodnevne, zato što telo reaguje na to što je u vakcini.

„Jer vi nju morate u nečemu razrediti - izračunati koliko jedinica, pa morate dati stabilizator, da ta tečnost ne menja pe-ha sredine, morate dodati konzervansa, jer putuje po svetu…

„Na to možemo da imamo reakcije, ali to su beznačajne stvari i treba to reći otvoreno", pojašnjava ona.

Sama vakcina, kaže Gligić, ne može izazvati bolest, ali mogu dopunski elementi koji se dodaju, ukoliko je neko alergičan na njih.

Tekst je ažuriran 12. marta 2021. godine

BBC

