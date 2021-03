Komšija ubijenog mladića: “Majka ga ostavila kao dete”

Nova pre 38 minuta | Autor:Jovana Aleksić

Komšija Vladana Đurđevića, koji je jutros oko šest sati ubio svog sina Dragana (20) u naselju Barajevo, a potom izvršio samoubistvo, kaže za portal Nova.rs da je pomenuta porodica teško živela, ali da ništa nije ukazivalo na će se dogoditi tragedija.

Komšija u razgovoru za Nova.rs ističe da se majka ubijenog mladića preudala u selu nedaleko od Beljine, ali da je sina, koliko on zna, ostavila još kad je bio dete i da ga nije obilazila. “Mladić je primao novac od države, neki vid socijalne pomoći. Meni se činilo da su normalni život vodili, da su prosečno živeli… Nisam ni slutio da će se ovako nešto desiti”, kaže komšija koji je inače odrastao u ulici u kojoj se dogodila tragedija. On ističe i da on nije čuo da