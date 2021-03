Katastrofa u australiji: Neviđene poplave - od petka palo 300 milimetara kiše! Otvoreni centri za evakuaciju

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

OKO 18.000 stanovnika australijske države Novi Južni Vels evakuisano je zbog najvećih poplava u poslednjih 60 godina, a očekuje se da će obilne kiše nastaviti da padaju i narednih nekoliko dana.

Kako prenosi Rojters, vlasti planiraju da evakuišu još hiljade ljudi iz predgrađa glavnog grada te države - Sidneja. There are major floods at the fringe of Sydney, Australia NSW's Premier just warned parts of the state were experiencing a "one in 100-year event" How many "one in 100-year events" do we need each year for Australia to free itself from the clutches of coal, oil & gas? #climate pic.twitter.com/3JYPBCrjok — Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) March 21,