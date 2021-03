Kremlj o odnosima sa EU: Brisel nam nije blizak partner

Nova pre 9 sati | Autor:Sputnjik Autor:Sputnjik

"Brisel trenutno nije blizak partner Moskve, jer je odlučio da prekine sve odnose sa nama", izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. “EU sada, na žalost, nije naš bliski partner iz razloga što je zamrzla odnose na liniji Brisel-Moskva“, rekao je Peskov novinarima.

On je naglasio da su ranije Rusija i EU gradili odnose u mnogim sferama, ali da je sve to prekinuto odlukom Brisela.. On je ipak saopštio da je Moskva nada nastavku bilateralnog dijaloga sa državama EU, jer smatra da se tako mogu rešiti nesuglasice. Ranije je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio da je celokupna infrastruktura odnosa sa Evropskom unijom uništena jednostranim postupcima Brisela, stoga sada Moskva nema odnose sa tom organizacijom.